17 Сентября 2025
Уральский ФО
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Транснефть": данные об ограничениях приема нефти - "фейковые"

"Транснефть" назвала "фейковыми" сообщения о возможных ограничениях приема нефти от производителей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания предупредила о возможном сокращении добычи нефти из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины на экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы. Из заявления "Транснефть" следует, что подобные фейковые новости наносят имиджевый урон компании, сообщает "Интерфакс".

В "Транснефти" связали подобные заявления с предполагаемыми "попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против Российской Федерации".

По данным Reuters, в последние дни "Транснефть", которая транспортирует более 80% всей добываемой в РФ нефти, ограничила возможности нефтяных компаний хранить нефть в своей трубопроводной системе. Компания якобы предупредила, что ей, возможно, придется принимать меньше нефти в случае дальнейшего ущерба ее инфраструктуре. Атаки могут вынудить Россию, на долю которой приходится 9% мировой нефтедобычи, в конечном итоге сократить добычу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил нанесения ударов по порту Усть-Луга в Ленинградской области, откуда отравляются танкеры с нефтью и другими грузами. Он похвалил недавние террористические удары ВСУ по нефтяному терминалу в Приморске Ленинградской области. И поблагодарил СБУ.

Теги: Транснефть, нефть, беспилотники


