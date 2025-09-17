В первом чтении принят законопроект о повышении штрафов за перевозку детей без автокресел

Госдума в первом чтении приняла проект закона об увеличении административных штрафов за перевозку детей в автомобиле без специальных кресел.

Если документ примут в третьем чтении, штрафы возрастут для физлиц с 3000 до 5000 руб., для должностных лиц — с 25 000 до 50 000 руб., для юрлиц — со 100 000 до 200 000 руб.

Законопроект в марте текущего года внесли на рассмотрение председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков. В пояснительной записке говорится, что инициатива позволит сократить количество автоаварий с участием детей-пассажиров.

В настоящее время детей до семи лет разрешено перевозить только в автолюльке или детском кресле. С семи до 11 лет детей можно перевозить без кресла только на заднем сиденье, пристегнутыми ремнем безопасности.

Ранее стало известно, что Минтранс хочет запретить перевозку детей в дешевых заменителях автокресел.