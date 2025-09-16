В допинг-пробе нападающего московского хоккейного клуба "Спартак" обнаружили кокаин

В допинг-пробе нападающего московского хоккейного клуба "Спартак" Ивана Морозова обнаружены следы кокаина, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Спортсмена отстранили от тренировок и матчей. В клубе отметили, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности "Спартака" и медицинского штаба команды.

В прошлом регулярном чемпионате Морозов стал вторым бомбардиром "красно-белых" с 50 набранными очками (19 шайб + 31 результативная передача). В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах и набрал 5 баллов (1+4). Он лидирует среди хоккеистов "Спартака" по набранным очкам и результативным передачам.

Морозову 25 лет. Он выступает за "Спартак" с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в хантымансийской "Югре" петербургском СКА и "Сочи". Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиги (НХЛ) права на Морозова принадлежат "Вегас Голден Найтс", который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.