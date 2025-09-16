Суд арестовал директора компании, эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе

Нальчикский городской суд избрал директору ООО "МКД Эльбрус" меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.

Ранее три человека погибли на канатной дороге, которую эксплуатировала компания.

Напомним,12 сентября на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус произошла авария. Погибли трое и получили различные травмы несколько граждан. Следствием было установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировало ООО "МКД Эльбрус".

Задержаны директор и главный инженер ООО "МКД Эльбрус", отвечавшие за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг. Опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена ее эксплуатация на всем протяжении трассы.