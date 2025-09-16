16 Сентября 2025
в россии
Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Астраханская область ведет диалог с Габонской Республикой о перспективах сотрудничества

Заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Габонской Республики в Российской Федерации Состеном Ндемби и первым советником Посольства Габонской Республики в Российской Федерации Ролланом Жоржем Онтсугу.

Илья Волынский назвал судостроение, образование и торговлю перспективными направлениями для взаимодействия.

"Одной из основных экспортных позиций Астраханской области является сельскохозяйственная продукция. Агропромышленный сектор нашего региона динамично развивается, и мы можем внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности Габона. У нас есть возможность поставлять на экспорт рис, пшеничную муку и баранину. Возможности нашей перерабатывающей промышленности позволяют экспортировать овощные и рыбные консервы", — добавил зампредседателя правительства региона.

Стенд Астраханской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Он подчеркнул, что астраханские высшие учебные заведения обладают богатым многолетним опытом подготовки кадров для стран Африки. В Астраханской области обучается около полутора тысяч студентов из 30 африканских государств. Среди них есть и граждане Габонской Республики.

Кроме того, специалисты Астраханского государственного технического университета в последние годы реализовали целый ряд проектов в области рыбного промысла, аквакультуры и товарного рыбоводства. Так, в Сьерра-Леоне был создан институт морского рыболовства. В Гвинее астраханские ученые занимались организацией фермерских рыбоводческих хозяйств.

Илья Волынский отметил, что Астраханская область заинтересована в развитии всесторонних связей с Габонской Республикой, регион открыт для предложений и реализации совместных проектов. Состен Ндемби в свою очередь подчеркнул, что Габон — дружественная для России страна.

"Мы хотим развивать наше сотрудничество. Габон располагает 900 километрами атлантического побережья, и мы очень заинтересованы в сотрудничестве в области судостроения. Нас также интересует взаимодействие в сфере рыболовства. В то же время в нашей республике почти не производится сельхозпродукции, поэтому взаимодействие в этой сфере нам тоже важно", — сказал Состен Ндемби.

