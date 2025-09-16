16 Сентября 2025
Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев ход подготовки к отопительному сезону в Оренбуржье держит на личном контроле

Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Оренбургской области близится к завершению.

В частности, по данным на 16 сентября уже подготовлено: 94 % жилищного фонда, 99 % объектов социальной сферы, 96 % котельных, мини-котельных и 91 % центральных тепловых пунктов региона.

"Подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме держу на личном контроле. Сегодня на заседании Правительства вновь заслушал доклад от профильных специалистов", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Особое внимание глава региона уделяет готовности социальных объектов, так как при наступлении низких температур они будут подключены в первую очередь. На данный момент во всех муниципалитетах теплоснабжающими предприятиями проведено 357 противоаварийных тренировок по отработке процедур оперативного реагирования аварийно-ремонтных подразделений. Оставшуюся часть тренировок планируется провести перед  и во время отопительного периода.

Важным направлением подготовки региона к отопительному сезону стала модернизация изношенной коммунальной инфраструктуры. Всего в этом году на модернизацию отрасли в Оренбуржье по всем программам направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

На заседании правительства региона Евгений Солнцев сосредоточил внимание на ситуации по многоквартирным домам. К зиме готовы 12 221 МКД, это 94 % от всего фонда.

(2025)|Фото: https://t.me/solntsev_official/3794

"На аналогичную дату прошлого года готовность была выше. Ускорить работы нужно Оренбургу, Медногорску, Новотроицку, Кувандыкскому муниципальному округу, Домбаровскому, Саракташскому, Сакмарскому и Тоцкому районам. В целом, в сравнении с прошлым годом, подготовка к отопительному сезону идёт быстрее. Общий процент готовности – 86 %. У нас на контроле абсолютно каждый объект. Все риски оценены, подготовка должна быть завершена в срок", - подчеркнул глава Оренбуржья.

