Пассажиры рейса Оренбург – Москва устроили потасовку

Дебош с массовой дракой устроили пассажиры рейса Оренбург – Москва, который на самолете Boeing 737-800 выполняла авиакомпания Nordwind.

Сообщается, что пьяному пассажиру не понравилась надпись на футболке соседки. Это произошло, когда самолет уже начал снижение. Мужчина начал угрожать пассажирке и другим соседям. Нервы не выдержали у одного из попутчиков пьяного путешественника, завязалась потасовка.

В это время экипаж требовал от пассажиров прекратить драку и занять свои места, пристегнув ремни безопасности.

После приземления конфликт продолжился, пассажиры отправились в полицию – писать друг на друга заявления, передает Shot.