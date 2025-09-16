В России на охрану труда дали 36 миллиардов

Правительство России выделило немалые работодателям деньги, чтобы их подчинённые получали меньше травм. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на X Всероссийской неделе охраны труда, которая проходит в Сочи.

"Государство регулярно увеличивает объём средств, которые направляются работодателям, чтобы предупреждать риски для людей. В текущем году на эти цели предусмотрено 36 млрд руб. и ещё почти 40 млрд – в следующем", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Системная реализация целого комплекса мер позволила в последние годы на 20% сократить общее количество несчастных случаев, сообщает Правительство.