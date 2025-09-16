Правительство Пермского края уходит в отставку

Все члены краевого правительства накануне получили уведомления о предстоящей отставке, сообщает "Ъ-Прикамье".

В соответствии с Уставом Пермского края все члены кабмина должны уйти в отставку после официального вступления в должность губернатора Пермского края.

18 сентября все члены кабмина уйдут в отставку и продолжат работать исполняющими обязанности. Предполагается, что их новый статус в работе начнется с пятницы, 19 сентября.

На прошедших в минувшие выходные выборах губернатора Прикамья победу одержал действующий глава региона Дмитрий Махонин. При рекордной явке в 49% за его кандидатуру отдали голоса свыше 685 тыс. избирателей, или почти 71%.