В России появился совет по защите чести и достоинства педагогов

При Минпросвещения России начал работать Совет по защите чести и достоинства педагогов. У этого органа будет статус совещательного.

Целью Совета будет "обеспечение и развитие системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов". Также он будет вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства.

Предполагается, что Совет также будет рассматривать заявления по "сложным и спорным ситуациям", которые поступят в региональные комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Особо отмечается, что все решения совета носят рекомендательный характер.

"В состав совета вошли представители Минпросвещения РФ, Общероссийского Профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также ведущие эксперты в сфере образования", - заверили в министерстве.

Сопредседателями будут министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова. Заместителями сопредседателей назначены замминистра просвещения РФ Ольга Колударова и зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.