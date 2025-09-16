Бюджетникам Екатеринбурга подняли зарплаты на 4,5%

В Екатеринбурге повысили зарплаты бюджетникам. Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, индексация составит 4,5% и коснется тех категорий сотрудников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, зарплата которых не регулируется майскими указами президента. Повышение запланировано с 1 октября.

В мэрии пояснили, что размер индексации соответствует росту оплаты труда государственных учреждений Свердловской области.

Напомним, ранее зарплаты свердловским чиновникам поднял глава региона Денис Паслер. Это произошло аккурат перед сентябрьскими выборами губернатора, на которых Паслер набрал больше всех голосов.