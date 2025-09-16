Трамп заявил, что в США за год от наркотиков умерли 300 миллионов человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что в прошлом году в стране от наркотиков умерло 300 млн человек. При этом в действительности в 2024 году в США от всех причин умерло около 3 млн человек, а сама численность населения в стране – порядка 340 млн человек.

Трамп сообщил неверные цифры, когда рассказывал журналистам об ударе американских военных по венесуэльскому судну, которое, как утверждает администрация президента, перевозило наркотики. Погибли все 11 человек на борту.

Трампа спросили, не считает ли он, что его действия являются незаконными. "Нет, незаконными являются наркотики, которые были на судне, и наркотики, которые отправляются в нашу страну", - сказал президент США. Он добавил: "А тот факт, что в прошлом году от наркотиков умерло 300 миллионов человек, — это противозаконно".

Г-н Трамп заявил, что южноамериканская страна отправляет в Америку членов банд и наркотики, назвав это "неприемлемым".