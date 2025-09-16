Власти Югры сократят расходы на 13,8 миллиарда, чтобы снизить дефицит бюджета

Власти ХМАО сократят расходы на 13,8 млрд рублей, чтобы снизить дефицит бюджета, сообщает NEFT со ссылкой на проект поправок в бюджет на 2025–2027 годы.

Планируется сокращение дефицита окружной казны почти вдвое на фоне падения доходов от природных ресурсов. Их частично компенсируют за счет НДФЛ и налога на имущество.

За счет этого будет увеличено финансирование мер поддержки граждан, особенно семей участников СВО. Дополнительные средства направят неработающим пенсионерам, на переселение из аварийного жилья и закупку оборудования для здравоохранения. Также произойдет экономия на неприоритетных проектах. К ним относится перенос финансирования промышленной площадки в Нягани. Уменьшат расходы на экологию после расторжения концессий по полигонам ТКО.

В 2026–2027 годах ожидается увеличение поступлений в бюджет, в том числе за счет федерального Фонда развития территорий. В итоге ожидается сокращение дефицита бюджета с 65 млрд рублей в 2025 году до 37,9 млрд рублей в 2027 году.