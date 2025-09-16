Минпрос не согласен с выводами СПЧ о перегрузке школьников

Министерство просвещения РФ считает некорректными выводы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о перегрузке школьников. Об этом "Ведомостям" заявил представитель пресс-службы ведомства.

На днях СПЧ опубликовал доклад о причинах перегрузки школьников. Там обратили внимание на то, что, если суммировать всю нагрузку, предусмотренную действующими санитарными нормами (уроки, внеурочка и "домашка"), получатся крайне тревожные результаты. В первом классе это 30 часов в неделю, во 2-3 классах — почти 35 часов, в 4 классе — 37 часов. Это значит от шести часов в день у первоклашек до 7,5 часов у "выпускников" младшей школы (при пятидневке). То есть почти полный "взрослый" рабочий день у детей 7-10 лет. В 5 классе нагрузка 44 часа, а в 9 классе - 56 часов, то есть уже с 5 класса рабочая неделя школьников больше, чем у взрослых.

Но в Минпросе с этим не согласны. Там указывают, что внеурочные занятия должны отличаться от обычных уроков, так что приравнивать такую деятельность к рабочему дню взрослых некорректно. Однако в СПЧ отмечают, что часть внеурочной деятельности проводится в форме те же уроков. Это "Разговоры о важном" (с 1 класса) и "Россия – мои горизонты" (с 6 класса), которые для большинства российских школьников фактически являются обязательными уроками.

Минпрос отрицает то, о чем давно говорят все эксперты, - необоснованно большую нагрузку на школьников.