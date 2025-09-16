В ЛНР после воссоединения с Россией восстановлены 951,8 га леса

На Луганщине после вхождения в состав России восстановлено 951,8 га леса. Высажены сосна обыкновенная, сосна крымская, дуб черешчатый, клен канадский, ясень, каштан, липа и береза.

"Благодаря федеральной поддержке началась планомерная работа по восстановлению пострадавших в результате боевых действий лесных массивов. Я уверен, что по мере разминирования территории лесного фонда и возобновления доступа к ней, мы будем наращивать объемы лесовосстановления", – цитирует пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики министра Евгения Крехтунова.

Референдумы о воссоединении четырёх регионов с Россией состоялись 23-27 сентября 2022 г. При высокой явке в Херсонской области это поддержали 87% проголосовавших, в Запорожской – 93%, в ЛНР – 98%, в ДНР – 99%. Федеральным законом 30 сентября установлено как памятная дата. В этот день в 2022 г. Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ четырёх регионов.