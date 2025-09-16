16 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

Италия экстрадирует подозреваемого в подрыве "Северных потоков" в Германию - суд

Суд в итальянской Болонье разрешил экстрадировать в Германию Сергея Кузнецова, бывшего украинского военного, фигуранта дела о подрыве "Северный потоков". Суд отверг возражения защиты, в том числе не учел его иммунитет как военного, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Кузнецова.

Кузнецов был арестован в Италии в августе 2025 года по запросу ФРГ. Его задержали, когда он прибыл на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке карабинеры узнали после его регистрации в гостинице.

По версии немецких следователей, в диверсионную группу, совершившую подрывы на газопроводах "Северный поток", входили семь человек, включая координатора операции Кузнецова. Ему поручили координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 г. В результате газ по ветке "Северный поток" полностью перестал поступать в Европу.

Теги: италия, экстрадиция, северный поток, диверсия, расследование


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.09.2025 14:27 Мск Лавров: В ФРГ стали называть терактами подрывы "Северных потоков"

