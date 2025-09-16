Туристический потенциал Тюменской области представили в Китае

Туристический потенциал Тюменской области представили в Китае, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Команда региона приняла участие в международной выставке "China International Tourism Industry Expo" – "CITIE 2025". Это одна из крупнейших площадок мировой индустрии туризма. Тюменская область вошла в состав российской делегации из 14 субъектов страны и была представлена на национальном стенде "Discover Russia".

Российская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества, укрепления двусторонних связей и продвижения отечественных туристических продуктов на китайском рынке. Тюменская область активно презентовала туристические магниты региона, провела переговоры с туроператорами Китая, Ирана и других стран.

"У посетителей стенда неподдельный интерес вызвал наш культурный и природный потенциал. В первую очередь внимание привлекли первые русские города Сибири — Тюмень и Тобольск, а также горячие минеральные источники, живописные природные просторы, знакомство с тайгой, зимние активности и яркие фестивали, где можно почувствовать размах русской души и настоящий сибирский характер", - сообщила руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова.

Особое внимание гостей выставки было приковано к маршрутам, позволяющим познакомиться с Сибирью и ее культурным наследием. Совместно с Комитетом по туризму города Москвы регион представил тур "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", включающий посещение Москвы и Тюменской области.

В этом году "CITIE" объединила 46 национальных стендов, включая шесть целевых стран по въездному туризму.