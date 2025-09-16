16 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

Греция, Италия, Испания и Франция заблокировали отмену шенгенских виз для россиян

Греция впервые с 2022 года блокирует предложение властей Евросоюза о санкциях в отношении России – речь идет об идее председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен прекратить выдачу туристических шенгенских виз всем без исключений россиянам. По данным греческого издания Pronews, также вето на предложение наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Издание находит странным, что Кипр, 10% населения которого имеют российский паспорт, вето не поддержал.

Греческие власти считают, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам имели бы катастрофические последствия для туристической отрасли в регионах, куда по-прежнему приезжают российские туристы, например, на Ионических островах.

Издание отмечает, что российские туристы по-прежнему тратят значительно больше денег в Греции, чем путешественники из других стран (1300 евро против 567).

Также власти Греции опасаются, что визовые ограничения "уничтожат" русскую общину в стране, и Москва может принять аналогичные меры в отношении греков в РФ, это приведет к резкому сокращению и без того упавшего экспорта.

О том, что некоторые европейские страны предлагают ввести полный запрет на въезд для российских туристов в Евросоюз, ранее писал Euractiv. Еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России исключил.

Между тем, российские СМИ обратили внимание на то, что с сайта визового центре Испании в Москве исчезло предупреждение о временной приостановке приема документов на оформление виз. Несколько дней назад такое объявление появилось на сайте BLS, в нем сообщалось, что решение принято "по техническим причинам", сроки приостановки не указывались.

Теги: шенгенская виза, россияне, евросоюз


