Военблогер Алёхин собрался судиться из-за видео, где он якобы требует откат в 50 млн за поставки гуманитарки на СВО

Военблогер Роман Алёхин собрался судиться с теми, кто, по его мнению, обвинял его в отмывании денег и спекуляции на помощи бойцам армии России.

Военблогер ещё на прошлой неделе поручил своим юристам нотариально заверить все сообщения о нём, проанализировать их и подготовить претензии, среди которых – публикация статей с обвинениями без учёта мнения второй стороны и видео, которое Алёхин считает смонтированным, пишет Mash.

Ранее Алёхин высказался о появившемся в Сети видео с обсуждением схемы поставок в зону специальной военной операции, по которой он якобы должен был получить "откат" в 50 млн руб. от общей суммы 200 млн руб. Алёхин спустя почти сутки после появления видео опубликовал большой пост в своём telegram-канале. Там он, среди прочего, уверяет, что 50 млн руб. полагались не ему лично, а на деятельность фонда. Он уточнил, что на видео и в самой беседе не говорится, что любые деньги надо обналичить и вернуть в конверте Александру, нет и того, что 50 млн руб. или любую другую сумму Роман Алёхин может оставить лично себе.

"Что Александр – совсем не тот, за кого себя выдаёт, уже понятно, и что он не имеет отношения к помощи фронту. Такие люди не пишут на скрытую камеру разговоры и не монтируют из них видео с претензией на разоблачение с моментальным запуском по сеточке каналов, которой волонтёрское сообщество – кость в горле", – пишет Роман Алёхин.