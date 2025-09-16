16 Сентября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Gabriel Meneghetti&quot; / youtube.com/@GabrielMeneghetti

Госохотдепартамент Тюменской области и территориальное управление Росгвардии провели профилактический рейд

Госохотдепартамент Тюменской области и территориальное управление Росгвардии провели профилактический рейд, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие прошло на территории общедоступных охотничьих угодий Тюменского муниципального округа.

Основная цель рейда - предупреждение нарушений обязательных требований к охоте и соблюдение законодательства в области оборота оружия.

Только в августе 2025 года на территории города Тюмени и Тюменского района в результате совместного рейда было выявлено 8 административных правонарушений, виновные привлечены к ответственности.

Тюменские охотники с пониманием относятся к подобным профилактическим мероприятиям. Так, житель поселка Боровский Виталий Екимов начал охотиться с 12 лет, и на данный момент его охотничий "стаж" составляет более 35 лет.

"Проверки мне не страшны, потому что разрешительные документы на право охоты всегда в порядке. Раз в пять лет, как положено по закону, получаю разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия взамен ранее выданного", – рассказал охотник Виталий Екимов.

Госохотдепартамент Тюменской области и территориальное управление Росгвардии напоминают: владельцы оружия обязаны выполнять установленные правила охоты и правила безопасного обращения с оружием.

Транспортирование оружия гражданами осуществляется в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя оружия. Охотничье огнестрельное оружие должно находиться в разряженном состоянии и отдельно от патронов. Запрещается использование технически неисправного оружия и патронов, передача оружия другим лицам, а также ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Теги: профилактический рейд, Госохотдепартамент


