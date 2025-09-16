16 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Глава свердловского МВД устроил "разбор полетов" в отделе полиции Новолялинский

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом отдел полиции Новолялинский. Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, поводом для выезда на север области стало подведение итогов оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений данного подразделения за восемь месяцев 2025 года. Еще одной причиной стал "разбор полетов" по результатам планового инспектирования комиссией Главка ОВД Новой Ляли.

С ноября 2023 года и по настоящее время отдел полиции возглавляет подполковник Дмитрий Любимов. Площадь обслуживаемой территории – 11120,4 квадратных км. Численность проживающего населения – 32 тысячи 61 человек. В штатную структуру входят отделение полиции №12 с дислокацией в Верхотурье и ОП №16 на территории поселка Лобва. Общий некомлект личного состава составляет 20,7%. В ведомственном рейтинге коллектив занимает 14-е место в гарнизоне.

Первым делом высокий гость проверил условия, в которых работает личный состав дежурной части, ИВС и других служб, проинспектировал материально-техническую составляющую.

Александр Мешков во время рабочего визита на ОВД Новолялинский(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Безусловно, в проверенном ОВД имеются, как и в любом другом подразделении, положительные достижения по целому ряду направлений. К примеру, удалось повысить раскрываемость преступлений на 11% - 263. Однако на состоявшемся совещании акцент был сделан не на достигнутом, а на наиболее проблемных вопросах. Генерал Мешков потребовал объяснений с должностных лиц, допустивших в отчетном периоде рост общего количества преступлений (+5,5%; 325), в том числе тяжких и особо тяжких (+43%; 103) и против личности (+114%; 15). Существенно возросло число деяний против половой неприкосновенности (с 1 до 9). Не выявлялись притоны для потребления наркотиков. Из-за недостаточных профилактических мер подскочила "кривая" преступлений лицами, ранее уже совершавшими противоправные деяния (+12,0%; 214). Не стало безопаснее на дорогах", - отметил полковник Горелых.

Александр Мешков во время рабочего визита на ОВД Новолялинский(2025)|Фото: В.Н. Горелых

По его словам, на этот раз хоть и обошлось без дисциплинарных взысканий, тем не менее, разговор состоялся весьма серьезный.

"По каждой острой теме Александр Мешков предупредил первых лиц отдела полиции о персональной ответственности за складывающуюся ситуацию в муниципальном образовании, установил конкретные сроки устранения недостатков и поручил штабу обеспечить контроль за исполнением данных поручений, чтобы местные законопослушные жители были более защищены от проявлений криминала, разного рода мошенников и лихачей на трассах", - добавил Валерий Горелых.

Теги: Мешков, Новая Ляля, ОВД, проверка


