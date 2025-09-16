Учитель из Краснодара возмутился заявлением о зарплате в школе 90 тыс.

Недавнее заявление и.о. директора департамента образования Краснодара Елены Ильченко о том, что средняя зарплата учителя в Краснодаре равна 67 тыс. рублей в месяц, никакого отношения к правде имеет. Об этом пишет издание "Краснодар онлайн" со ссылкой на учителя математики в городе.

Ильченко сказала, что "есть учителя, которые получают 90 тыс. рублей", если берут больше часов нагрузки. По ее убеждению, учитель и не должен работать на одну ставку. Его норма - 32-33 часа (урока в неделю), то есть по шесть уроков ежедневно. Когда к ним готовиться, проверять тетради и т.д., чиновница не сказала, хотя заявила, что она "учитель в третьем поколении". Напомним, ставка учителя - этой 18 уроков в неделю, поскольку, с учетом прочей нагрузки, это соответствует примерно 40-часовой рабочей неделе.

Учитель алгебры и геометрии в одной из гимназий Краснодара рассказал, что он работает на две ставки - 36 уроков в неделю. Также у него классное руководство и ведение сайта школы. И получает он за все это 67-68 тыс.

"Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы получать больше. Никаким образом не могу представить, что еще можно было бы набрать. Мои 36 часов, с учетом классного руководства и всей загрузки, - это бесконечный рабочий день. Я прихожу к 8:00, примерно в 19:00–20:00 я оттуда ухожу. Понятия обеда тоже не существует", - рассказал педагог.

Из этих данных выходит, что зарплата учителя в Краснодаре на ставку составляет 33-34 тыс. Интересно, что, по словам Ильченко, минимальная зарплата педагога в городе составляет 32 тыс. По всей видимости, она как раз имела в виду зарплату на одну ставку. При такой зарплате в регионе огромный дефицит учителей, которые уходят из школ.

"Учителя в конечном итоге теряют интерес к своей работе. И на фоне этого учителя получают денег на уровне дворников. И это - факт. Настолько у нас в государстве ценят труд учителя", - писало местное издание KubanPress.