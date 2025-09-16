В Кунгурском округе в ДТП погибли четыре человека

На территории Кунгурского муниципального округа произошло смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Трагедия произошла 15 сентября, в 18.50. По данным ведомства на федеральной автодороге "Кострома - Шарья - Киров - Пермь" подъезд к пос. Ачит, М 12 "Восток" со стороны Перми двигался автомобиль "Рено Дастер" с прицепом, под управлением водителя 1955 года рождения.

Предварительно установлено, что на 94 км водитель допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Вольво", под управлением водителя 1985 года рождения. В результате столкновения легковой автомобиль отбросило под движущийся в попутном направлении автомобиль "ГАЗель" и автомобиль "Тойота Ленд Крузер".

Водитель автомобиля "Рено Дастер" и три пассажира получили смертельные травмы.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.