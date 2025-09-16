Прокуратура направила в суд дело Юрия Дудя*

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу журналиста Юрия Дудя*. Дело передано на рассмотрение в суд.

Дудь* обвиняется в уклонении от исполнения закона об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Возбудили его по материалам проверки столичной прокуратуры.

"Установлено, что признанный иностранным агентом 38-летний Юрий Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - сообщает прокуратура.

Ранее журналиста заочно арестовали и объявили в международный розыск.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов Минюста РФ