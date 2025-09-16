Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов покидает областное правительство

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов покидает правительство региона. Но еще может вернуться.

Как рассказал Чемезов на пресс-конференции в Екатеринбурге, сегодня, как и полагается, подходит к концу срок его работы, в связи с инаугурацией нового главы региона. Но он отметил, что из Свердловской области уходить никуда не собирается.

По словам Олега Чемезова, его уже звали в некоторые места работы. Также политик намекнул, что если ему предложат остаться в свердловском правительстве, то он это предложение примет.

Напомним, также сегодня Чемезов прокомментировал ситуацию с иском по национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, в котором фигурирует он сам. По его словам, у него с супругой "арестовали абсолютно все".