В Нефтеюганске в холле гостиницы оставили младенца в коляске

В Нефтеюганске мужчина оставил коляску с девятимесячным младенцем в холле гостиницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Как оказалось, ребенок не его, а его знакомой. Он встретил ее ночью с младенцем возле магазина. 33-летняя женщина попросила его присмотреть за ребенком пока совершала покупки, мужчина оставил коляску в холле гостиницы и ушел. В данный момент ребенок помещен в Нефтеюганскую окружную больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На мать ребенка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав интересов несовершеннолетних), женщина поставлена на профилактический учет в ОДН ОМВД России по Нижневартовску.

В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка законному представителю.