Горсовет Красноярска утвердил отставку мэра, арестованного по делу о взятке

Депутаты горсовета Красноярска утвердили отставку главы города Владислава Логинова.

Решение принято сегодня на заседании городского парламента. Ранее от Логинова поступило соответствующее заявление.

Логинов был задержан 9 июня 2025 г. В администрации города прошли обыски. Позже мэру было предъявлено обвинение в получении взятки. По мнению следствия, в 2018-24 гг. он получил от гендиректора коммерческой организации взятку в 180 млн руб. деньгами и оплатой строительства на его участке бани. За это Логинов якобы должен был обеспечить победу организации в конкурсах муниципального "Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства" на ремонт городских дорог.