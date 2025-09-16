16 Сентября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Times: Индия пересекла "красную линию", присоединившись к военным учениям в Белоруссии

Тот факт, что Индия направила 65 своих военнослужащих для участия в российско-белорусских стратегических военных учениях "Запад-2025", является попранием "красных линий" в отношении к Западу. Об этом с сожалением пишет британское издание The Times.

Однако Нью-Дели заявил о желании еще больше укрепить сотрудничество в области обороны и дух товарищества между Индией и Россией. Военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Индия уже принимала участие в предыдущих учениях совместно с Россией, но решение отправить военных сейчас, во время обострения отношений между Москвой и НАТО является почти демонстративным сигналом. Индия показывает, что она все больше освобждается от западной зависимости и действует без оглядки на позицию стран Запада. Издание считает, что Индия пересекла "красную линию".

Бывший глава отелов Европы и Евразии госдепартамента США Дэвид Меркель говорит, что это решение Индии свидетельствует о том, что Индия ценит связи с Москвой, а отношения Индии и США вызывают беспокойство. В Нью-Дели не знают, чего ожидать от нынешней администрации Дональда Трампа. Так, в конце августа США ввели против южноазиатской страны 50%-е торговые пошлины в качестве "наказания" за покупку Нью-Дели российских энергоресурсов.

Западные элиты в последние десетилетия хорошо научились лишь разрушать, а не созидать. Поэтому многие страны от них постепенно отходят, заключает The Times.

Учения Запад-2025" проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей 12-16 сентября. При этом 15 сентября на учениях присутствовали представители 23 стран, в том числе из трех стран НАТО (США, Турция и Венгрия). Reuters считает это признаком потепления отношений США и Белоруссии.

В свою очередь, МИД РФ заявил, что Россия и Индия углубляют сотрудничество вопреки угрозам Запада, а любые попытки разрушить связи Москвы и Нью-Дели обречены на провал. Индийский телеканал India Today в ответ поддержал эту оценку, указав на "высочайшую ценность суверенитета и приоритета национальных интересов" в партнерстве двух стран.

В конце 2024 года индийское издание The Print написало, что Индии нужно отгородиться от Запада, а национальные интересы Индии требуют улучшения отношений с Китаем. Штаты рассматривает Индию только как инструмент в будущей конфронтации с Китаем, а не как крупную державу со своими законными геополитическими интересами. В начале сентября Трамп заявил, что США, похоже, "потеряли" Россию и Индию из-за развития их отношений с Китаем.

Заметим, что Индия в течение века (1858 - 1947) была официальной колонией Британии. Возможно, этим вызвана такая оценка из Лондона по поводу "непослушной" Индии.

Теги: индия


