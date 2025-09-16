Times: Индия пересекла "красную линию", присоединившись к военным учениям в Белоруссии

Тот факт, что Индия направила 65 своих военнослужащих для участия в российско-белорусских стратегических военных учениях "Запад-2025", является попранием "красных линий" в отношении к Западу. Об этом с сожалением пишет британское издание The Times.

Однако Нью-Дели заявил о желании еще больше укрепить сотрудничество в области обороны и дух товарищества между Индией и Россией. Военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Индия уже принимала участие в предыдущих учениях совместно с Россией, но решение отправить военных сейчас, во время обострения отношений между Москвой и НАТО является почти демонстративным сигналом. Индия показывает, что она все больше освобждается от западной зависимости и действует без оглядки на позицию стран Запада. Издание считает, что Индия пересекла "красную линию".

Бывший глава отелов Европы и Евразии госдепартамента США Дэвид Меркель говорит, что это решение Индии свидетельствует о том, что Индия ценит связи с Москвой, а отношения Индии и США вызывают беспокойство. В Нью-Дели не знают, чего ожидать от нынешней администрации Дональда Трампа. Так, в конце августа США ввели против южноазиатской страны 50%-е торговые пошлины в качестве "наказания" за покупку Нью-Дели российских энергоресурсов.

Западные элиты в последние десетилетия хорошо научились лишь разрушать, а не созидать. Поэтому многие страны от них постепенно отходят, заключает The Times.

Учения Запад-2025" проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей 12-16 сентября. При этом 15 сентября на учениях присутствовали представители 23 стран, в том числе из трех стран НАТО (США, Турция и Венгрия). Reuters считает это признаком потепления отношений США и Белоруссии.

В свою очередь, МИД РФ заявил, что Россия и Индия углубляют сотрудничество вопреки угрозам Запада, а любые попытки разрушить связи Москвы и Нью-Дели обречены на провал. Индийский телеканал India Today в ответ поддержал эту оценку, указав на "высочайшую ценность суверенитета и приоритета национальных интересов" в партнерстве двух стран.

В конце 2024 года индийское издание The Print написало, что Индии нужно отгородиться от Запада, а национальные интересы Индии требуют улучшения отношений с Китаем. Штаты рассматривает Индию только как инструмент в будущей конфронтации с Китаем, а не как крупную державу со своими законными геополитическими интересами. В начале сентября Трамп заявил, что США, похоже, "потеряли" Россию и Индию из-за развития их отношений с Китаем.

Заметим, что Индия в течение века (1858 - 1947) была официальной колонией Британии. Возможно, этим вызвана такая оценка из Лондона по поводу "непослушной" Индии.