Над правительственными зданиями в Варшаве сбили беспилотник

В Варшаве над правительственными зданиями сбили беспилотник, об этом в соцсети X (заблокирована в РФ) сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, БПЛА летал над правительственными зданиями на Парковой улице и над Бельведерским дворцом. Его нейтрализовала Служба государственной охраны.

В связи с инцидентом были задержаны двое граждан Белоруссии. По словам премьер-министра, полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе Польша обвинила Россию в провокации: над восточными регионами страны – вдоль границы с Украиной и Белоруссией – были сбиты (или упали сами) несколько беспилотников. Варшава заявила, что это были российские БПЛА. В Кремле уклонились от ответа на вопрос о принадлежности этих дронов, в Минобороны РФ заявили, что не запускали в Польшу беспилотники, но готовы провести консультации и разъяснения для польских коллег.