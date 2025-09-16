СРЗП предлагает перевыбирать депутатов, если никто не набрал 50% голосов

Группа депутатов от партии "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий на выборах депутатов по одномандатным округам проводить второй тур, если в первом никто не набрал 50% голосов.

Как считают авторы, нынешняя избирательная модель не полностью соответствует Конституции и позиции россиян. В результатах голосования должна выражаться позиция большинства жителей. Этого можно добиться только проведением второго тура.

В Правительстве же выступили против, указав, что есть закон, запрещающий проводить перевыборы в год основного голосования и в предыдущий год. Также непонятно, откуда брать деньги на перевыборы.

На выходных в России прошли региональные выборы. Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что их результаты свидетельствуют, что партия "на уверенном четвертом месте". На выборах в Госдуму в 2026 году пройдут те же самые пять партий, которые есть там сейчас, только СРЗП увеличит свое представительство. Заинтересованность СРЗП во втором туре региональных выборов понятна: у депутатов от этой партии было бы больше шансов выиграть.