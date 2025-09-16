Шойгу: Отношения России и Ирака - интенсивные и многовекторные

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Ирак. Там он встретится с высшими руководителями этого государства.

"Контакты становятся все интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества", - приводит ТАСС слова Шойгу, сказанные во время короткой беседы в аэропорту Багдада с заместителем советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности.

Визит Шойгу считает насыщенным, несмотря на быструю подготовку.