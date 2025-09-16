Летевшие в Екатеринбург самолеты ушли на запасной аэродром из-за густого тумана

Накрывший Екатеринбург туман сказался на работе местного аэропорта Кольцово.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, два направлявшихся в столицу Урала самолета – из Москвы и Худжанда – по решению экипажей ушли на запасной аэродром. Причиной стал густой утренний туман, опустившийся на город 16 сентября.

"Наш аэропорт при этом работает штатно", - говорится в сообщении Кольцово.

Напомним, в начале сентября Свердловскую область уже накрывал густой туман, из-за чего самолеты были вынуждены садиться на запасном.