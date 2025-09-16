Детям-сиротам станет легче получить жилищный сертификат

В России сиротам могут смягчить условия получения жилищного сертификата.

Как заявил председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев, требование об обязательном доходе выше размера МРОТ за год распространят не только на самих выпускников детских домов, но и на их работающих супругов. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект при условии его доработки.

Для получения сертификата на приобретение жилья в собственность либо на полное погашение ипотеки детям-сиротам необходимо будет предоставить сведения о своих доходах и доходах своих супругов за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения с соответствующим заявлением.

Учитываются доходы от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, которая не запрещена законодательством. Важным условием Груздев назвал факт обеспечения сиротами "среднедушевого дохода, превышающего величину МРОТ, установленную в субъекте России, для себя и своей семьи", сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в Пермском крае предприимчивый чиновник и риэлтор наживались на квартирах для детей-сирот.