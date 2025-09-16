Зарплатное неравенство в России снизилось до 7,5 раз

В текущем году 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тыс. руб., тогда как у 20% самых высокооплачиваемых специалистов зарплата достигала 233 тыс.

Разрыв составил 7,5 раза. Это минимальный показатель с 2000 года, сообщила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе данных Росстата. Сокращение разрыва связано с тем, что быстрее всего растут доходы у низкооплачиваемых работников. Их дефицит заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, подтягивая нижнюю часть распределения.

Еще одна причина снижения неравенства - рост МРОТ, который с 2025 года составляет 22,4 тыс. руб. Это почти на 17% выше уровня 2024 года, заявили во ВНИИ труда.

Наибольший разрыв в доходах наблюдается в сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты) — в 11 раз: сотрудники нижнего сегмента получают 23 тыс. рублей, а наиболее дорогие специалисты — 260 тыс. Схожая ситуация в IT и связи — 44 тыс. против 494 тыс.

Минимальная дифференциация отмечается в отраслях реального сектора: около пяти раз в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, ЖКХ и обрабатывающих производствах, сообщают "Известия".

Напомним, Россия разделилась: половине граждан (49%) хватает денег, половине (50%) – не хватает. Только 56% работающих респондентов сообщили, что в прошлом месяце им хватило денег до зарплаты.