В рекламе энергетиков запретят говорить об их пользе

Реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, не должна будет содержать информацию о биологически активных добавках и витаминах, которые входят в их состав.

Также будет запрещено обращаться к несовершеннолетним. Соответствующие поправки в закон "О рекламе" одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Изменения подготовило Министерство здравоохранения ко второму чтению проекта закона, который в апреле в Госдуму внесла группа из депутатов.

Первоначальной версией законопроекта предлагается установить, что реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Данное положение сохраняется и в проекте Минздрава.

В рекламе, распространяемой по радио, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, а в рекламе, распространяемой в видеоформате, – не менее пяти секунд. Предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее 7% рекламной площади.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 марта 2026 года. За нарушение предусмотрены штрафы: для физлиц - от 2000 до 2500 руб., а для юрлиц – от 100 000–500 000 руб., сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что БАДами без госрегистрации запретят торговать на маркетплейсах.