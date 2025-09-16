МИД РФ назвал колоссальным спрос на посещение Китая у россиян

Колоссальный спрос на посещение КНР отмечается со стороны граждан России.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, безвизовый режим открывает новый этап контактов. По ее словам, на этом фоне начинается новый этап в двусторонних контактах с Китаем. В первую очередь это касается туристов, людей, которые посещают знакомых, друзей и так далее.

Дипломат заметила, что китайской инициативе по введению безвизового режима для россиян, скорее всего, больше всего обрадовался посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, который таким образом "получил передышку".

"Можете себе представить, какой там был поток. Поэтому я думаю, что это мера, которая действительно отвечает чаяниям наших стран", - указала Захарова.

Напомним, после введения с 15 сентября безвизового режима для россиян при поездках в Китай, спрос на авиабилеты в эту страну увеличился почти в два раза.