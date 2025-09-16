Сотрудники "РН-Юганскнефтегаза" провели пятый экологический фестиваль "Чистые берега"

Сотрудники "РН-Юганскнефтегаза", крупнейшего добывающего актива НК "Роснефть", провели традиционный субботник на территории мемориального комплекса "Скважина Р-63" в рамках пятого экологического фестиваля "Чистые берега", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В мероприятии приняли участие более 500 человек, включая сотрудников предприятия, молодых специалистов, волонтеров, учащихся Роснефть-классов, старожилов и активистов города.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Альберт Мустафин поблагодарил организаторов за большое количество локаций, созданных специально для экологического фестиваля.

"Я рад приветствовать вас у нашей первой скважины! Мы умеем не только добывать нефть, но и заботиться о природе, которая дарит нам свои богатства. Очень приятно видеть, что вы пришли сюда со своими семьями. И, конечно, особенно радостно видеть молодых специалистов на нашем экофестивале. Я надеюсь, что со временем и вы тоже создадите семьи и будете приходить на это замечательное мероприятие со своими детьми, ведь это не просто проект, это культура "РН-Юганскнефтегаза", - заявил он.

Участники фестиваля убрали прибрежную зону Юганской Оби, собрав более 300 килограммов мусора. Для гостей организовали разнообразные активности: экологический диктант, этический лабиринт, мастер-классы по работе с глиной и соломой, прием бытовых отходов на переработку. Особый интерес вызвала выставка специализированной техники предприятия, где дети могли познакомиться с оборудованием, используемым для восстановления экологии, сфотографироваться с лодками и болотоходами.

"Мой сын обожает технику, так как считает, что за ней – будущее, и каждый год с нетерпением ждёт, когда состоится фестиваль. Мы всегда принимаем участие и стараемся собрать побольше мусора", - рассказала одна из участниц фестиваля Татьяна Диордийчук.

"Я в первый раз на этом фестивале, и, конечно, поражена тем, как много здесь активностей. Ребенок в восторге, и я очень благодарна "РН-Юганскнефтегазу" за прекрасную организацию и возможность еще раз наглядно показать нашим детям, как важно заботиться об экологии. А еще мне очень радостно видеть здесь много молодых специалистов. Здорово, что они уже включились не только в работу, но и в корпоративные мероприятия", - поделилась впечатлениями участница фестиваля Евгения.

В рамках фестиваля состоялось дефиле костюмов из переработанных материалов и награждение победителей конкурса среди представителей СМИ за лучшие публикации о деятельности предприятия.

Отметим, что экологическое волонтерство - неотъемлемая часть добровольческого движения "Роснефти". "РН-Юганскнегтегаз" регулярно участвует в федеральных экопроектах и реализует природоохранные программы. За последний год экологи предприятия выпустили в реки Обь-Иртышского бассейна более 10,7 млн мальков ценных пород рыб и высадили более 4,8 млн саженцев хвойных пород деревьев.