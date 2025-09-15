Патриарх Кирилл уедет из России

На этой неделе глава Русской Православной Церкви уедет из России. Патриарх Кирилл направится в Казахстан.

Визит состоится 16-19 сентября. Во вторник, 16 сентября, Святейший Владыка прибудет в Астану. 17 сентября в столице Казахстана предстоятель выступит на церемонии открытия VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В четверг, 18 сентября, он совершит молебен в Успенском кафедральном соборе Астаны. Запланированы также посещение храмов, совершение богослужений, общение с духовенством и паствой Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, сообщает пресс-служба московской патриархии.