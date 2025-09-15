Свердловская полиция обеспечила правопорядок на выборах губернатора

В Свердловской области завершились выборы губернатора и депутатов местного самоуправления. Голосование продолжалось три дня, в 94 муниципальных образованиях области, на 2.тыс. 471 избирательном участке.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, для охраны общественного порядка в дни выборов было задействовано 5.тыс. 359 сотрудников органов внутренних дел, 150 курсантов УрЮИ, 153 сотрудника Росгвардии, 597 представителей охранных организаций, 211 членов ДНД, а также добровольные помощники и волонтеры.

На случай осложнения обстановки был сформирован резерв сил и средств, который не понадобился. Кроме того, сотрудники полиции обеспечили безопасную доставку итоговых протоколов из городов и районов до областной избирательной комиссии. Все это время в полицейском главке действовала рабочая группа. Во все территориальные органы внутренних дел направлялись представители руководства служб и подразделений главного управления для координации деятельности работы по охране общественного порядка на выборах. Начальник свердловского гарнизона генерал-лейтенант Александр Мешков для проверки состояния дел по обеспечению охраны правопорядка на избирательных участках выезжал в Новую Лялю и Верхотурье.

Нарушений общественного порядка при проведении выборов не допущено, гарнизон справился поставленными задачами. Генерал Мешков дал указание кадровой службе подготовить приказ о поощрении наиболее отличившихся сотрудников. Руководитель избирательной комиссии области Елена Клименко, сопредседатель центра общественного наблюдения Татьяна Мерзлякова и министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев оценили работу сотрудников правоохранительных органов на отлично.