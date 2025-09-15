Запущен в эксплуатацию второй в Астраханской области и один из крупнейших в России завод по переработке томатов

Современный высокотехнологичный агрокомплекс в Красноярском районе Астраханской области способен производить до 30 тысяч тонн продукции в год. Через год он закроет 60% потребности России в томатной пасте. В церемонии открытия принял участие глава региона Игорь Бабушкин.

Завод полного цикла - от посева семян до переработки томатов. В проект, реализованный за два года, вложено более 7,6 млрд рублей, создано 400 новых рабочих мест. В перспективе их количество вырастет до тысячи.

По итогам 2024 года посевные площади предприятия составили 665 га, собрано 62 тысячи тонн томатов, произведено 10,2 тысячи тонн готовой продукции.

"Благодарю собственников и руководство компании «Томарина» за выбор Астраханской области для реализации проекта. Мы со своей стороны продолжим оказывать необходимую поддержку инвесторам, готовым вкладываться в экономику и процветание нашего региона и всей России», — отметил губернатор Игорь Бабушкин.