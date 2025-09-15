США и Китай достигли соглашения о продаже TikTok

США и Китай достигли рамочного соглашения по сервису TikTok. Это произошло в рамках более широких переговоров по торговым пошлинам и экономической политике в Мадриде в понедельник, 15 сентября, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

Сделка позволит TikTok продолжить работу в Соединенных Штатах. Если собственник сервиса не сменится, то уже 17 сентября ей могут запретить работу в США. "Цель – переход [TikTok] владельцу-резиденту США", - заявил Бессент. Никаких подробностей он не сообщил.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, американские власти могут незначительно перенести срок блокировки TikTok – чтобы успеть подписать рамочное соглашение.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем в пятницу, передает Reuters.

Власти США – и демократы, и республиканцы – настаивают на продаже американского подразделения TikTok покупателю из Америки, мотивируя это соображениями национальной безопасности и сбором личных данных о гражданах. Сейчас сервис принадлежит китайской компании ByteDance. Различные инвесторы высказывали потенциальное желание приобрести приложение, в том числе Oracle, Microsoft, Blackstone.