15 Сентября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Минфин может облегчить налоговую нагрузку на "Газпром"

Министерство финансов может снизить налоговую нагрузку на "Газпром", это может произойти уже в 2026 году. Пока проект поправок обсуждается с компанией и с независимыми производителями газа, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов России Алексея Сазанова.

Предполагается, что "Газпром" сможет получить часть дополнительных доходов компаний от индексации тарифов в виде снижения налогов. При этом замминистра отмети, что изменения в НДИ будут зависеть от сроков вступления в силу решений по тарифам. Изменить налоговую нагрузку для "Газпрома" "задним числом" будет невозможно.

Финансовые показатели "Газпрома" ухудшились в 2023 году, когда компания понесла чистый убыток по МСФО впервые за 25 лет, а затем наблюдался спад в первой половине 2024 года, однако затем последовало существенное восстановление: чистая прибыль составила 1,22 трлн рублей против убытка 629 млрд рублей годом ранее. Снижение было вызвано падением экспорта газа в Европу и снижением экспортных цен, а улучшение результатов в 2024 году связано с ростом поставок в Китай и восстановлением ценовой динамики.

газпром, налоги, минфин


