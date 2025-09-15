15 Сентября 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

ФСБ возбудила дело о хищении более 100 миллионов, направленных из госбюджета на обеспечение нужд СВО

ФСБ возбудила уголовное дело о хищении более 100 млн руб., направленных из госбюджета в "Пермский завод "Машиностроитель" для обеспечения СВО, сообщает РБК Пермь.

Сумма причиненного ущерба и количество соучастников может увеличиться. Это стало известно в ходе апелляционных слушаний об избрании меры пресечения подмосковному бизнесмену Дмитрию Зайцеву в Пермском краевом суде. Расследование начали 21 августа 2025 года в отношении неустановленных лиц, которые по фиктивным договорам о поставках оборудования совершили мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

28 августа в Коломне задержан индивидуальный предприниматель Дмитрий Зайцев (монтаж машин и оборудования). Также задержан гендиректор и единственный учредитель ООО "СтанТроникс" (производство прочих машин и оборудования специального назначения) Андрей Рожков. Дома и на работе у них проведены обыски, изъяты документы и другие предметы.

После доставки в Пермь обоим предъявлено обвинение, а 29 августа избрана мера пресечения — содержание под стражей на 1 месяц 23 дня. 12 сентября на апелляционных слушаниях Зайцев попросил изменить ему меру пресечения на любую другую.Прокурор Дмитрий Шишкин заявил, что на свободе обвиняемый может воспрепятствовать следствию. Установлены не все соучастники хищения средств, выделенных заводу для обеспечения СВО, отметил сотрудник надзорного органа.

Судья Сергей Кодочигов оставил Зайцева в СИЗО до 21 октября. Дата апелляционных слушаний по аресту Рожкова пока не определена.

Теги: бюджет, СВО, ущерб, Машиностроитель


