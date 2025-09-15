Медианная предлагаемая зарплата в августе составила 80 тысяч рублей

В августе число вакансий на российском рынке труда составляло 1,77 млн. Медианная предлагаемая зарплата составила 80 тыс. руб., это рост на 9% с начала года, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные HeadHunter.

Больше всего вакансий было для рабочих (15% от общего числа вакансий), менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (13%), также нужны сотрудники в производстве и сервисном обслуживании (11%).

Топ-3 сферы, в которые требуются сотрудники: строительство и недвижимость, транспорт и логистика, ритейл.

Регионы, которые испытывают самый большой дефицит кадров, это Тамбовская, Ленинградская области и Дагестан.

Медианные зарплаты в строительстве, добыче сырья и производственном секторе превысили 100 тыс. руб.