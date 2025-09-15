В Орске провалился под землю школьный стадион

В Орске прокуратура проводит проверку после провала грунта на школьном стадионе, под которым находится паркинг. Футбольное поле школы №38 провалилось прямо на подземную парковку. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

В школе сообщили, что провал мог произойти из-за ремонтных работ, которые вели собственники парковки. Занятия на территории стадиона сейчас не проводятся, детей проинструктировали, чтобы они не упали в провал. Место провала огородили, передает ТАСС.

Стоит отметить, что буквально на прошлой неделе городские коммунальщики ликвидировали похожий провал на проезжей части на улице Волгоградской в соседнем Оренбурге.

Да и на другом конце Земли – в Мексике – происходит подобное. В соцсетях появился ролик с грузовиком с газировкой, который исчезает в таком же провале.