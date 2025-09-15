Прокуратура проверит, почему в квартире в Серове обрушился потолок

Прокуратура выясняет причину и обстоятельства частичного обрушения штукатурного слоя потолка в одной из квартир в Серове. Ранее местный житель уже обращался в ведомство с жалобой на ненадлежащий капремонт кровли. Подробнее об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Инцидент произошел сегодня, 15 сентября в квартире №89 двухэтажного дома по улице Короленко 1964 года постройки. К счастью, никто не пострадал.

В прокуратуре отметили, что в 2023 году в доме был проведен капитальный ремонт кровли в рамках реализации региональной программы, а гарантийный срок работ составляет 5 лет. Отмечается, что житель дома ранее уже обращался в прокуратуру, сообщив о ненадлежащем капремонте кровли. Тогда же была проведена проверка, которая показала, что на кровле дома нарушена целостность материалов, а именно шифера, что влекло ее систематическое протекание.

В августе 2005 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры к Фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, обязав устранить выявленные дефекты.

На сегодняшний день судебный акт еще не вступил в законную силу, однако последствия некачественного капитального ремонта дали знать о себе намного раньше.



"Надзорным ведомством будет проанализировано соблюдение жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры по защите имущественных прав жильцов квартиры, в которой произошло частичное обрушение", - отметили в прокуратуре.

Там также добавили, что после вступления судебного акта в законную силу, ведомство возьмет на контроль его фактическое исполнение.