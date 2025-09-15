В Нижневартовске осудили мужчину за угрозы полицейскому в суде

Нижневартовский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, который угрожал сотруднику полиции в здании суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Суд установил, что подсудимый, недовольный действиями полицейского, пресекавшего его нарушение (ст. 19.3 КоАП РФ - Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), угрожал ему насилием и физической расправой.

Полицейский воспринял угрозы реально, учитывая агрессивное поведение мужчины. Суд признал подсудимого виновным по статье 318 ч.1 Уголовного кодекса ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.