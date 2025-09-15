В Урае 14-летняя девочка перевела телефонным мошенникам полмиллиона рублей со счетов матери

В Урае 14-летняя девочка перевела телефонным мошенникам полмиллиона рублей со счетов матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В полицию обратилась 50-летняя женщина. Она сообщила, что пока находилась в больнице, девочке в мессенджере написал неизвестный. Он представился медработником и сообщил о необходимости написать свой вес, рост, личные данные, СНИЛС, для прохождения медицинской комиссии. После этого несовершеннолетняя получила сообщение от неизвестного, который представился следователем.

Он отправил девочке ссылку на закрытую линию связи для продолжения общения по видеосвязи. В процессе разговора якобы следователь сообщил, что разговор несет конфиденциальный характер и о нем нельзя никому рассказывать, в противном случае это приведет к уголовной ответственности.

Запугав девочку, злоумышленник сообщил, что мошенники получили доступ к личному кабинету мамы на электронном портале государственных услуг, и чтобы избежать оформления кредита на имя мамы нужно выполнить все указания следователя. Под диктовку афериста юная югорчанка отправилась навестить маму в больницу и попросила телефон, сказав, что хочет поиграть в игру. Испуганная девочка зашла в приложение онлайн-банка, включила режим "умной камеры" и навела на QR-коды, которые были отправлены следователем. Таким образом подросток совершила четыре перевода денежных средств на неизвестный счет, а также оформила кредит на имя мамы.

Общий ущерб преступных посягательств составил около 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".