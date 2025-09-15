Визовый центр Испании в Москве начал аннулировать записи на подачу документов на визу

Визовый центр Испании в Москве начал аннулировать записи граждан на подачу документов, причина не сообщается, передают российские агентства и Telegram-каналы.

13 сентября стало известно, что генконсульство Испании в Москве "по техническим причинам не будет принимать заявления [на визу] до дальнейшего уведомления".

Дипмиссия так и не разъяснила, с чем конкретно связана приостановка работы с заявлениями. Однако ранее власти ЕС начали активно обсуждать возможность остановки выдачи шенгенских виз всем россиянам – в рамках увеличения санкционного давления на Кремль.

По данным Еврокомисии, в 2019-м году россиянам выдавалось 4 млн шенгенских виз, в 20240м – менее 550 тыс.