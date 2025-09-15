В Тюмени губернатор Моор дал старт одному из важнейших событий года – TNF-2025

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт одному из важнейших событий года – TNF-2025. Форум остается ключевой отраслевой площадкой страны для обсуждения технологических решений для нефтегазовой отрасли.

О старте форума губернатор рассказал в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нефть и газ – это не просто "сырье". Это высокие технологии: инженерия, химия, цифровые решения. От эффективности нефтегаза напрямую зависят доходы бюджета, а значит – строительство новых школ и детсадов, больниц, дорог, а также безопасность и комфорт повседневной жизни. Поэтому TNF касается каждого. На форуме встречаются наука, бизнес и государство, к нам приезжают коллеги из российских регионов и зарубежные партнеры – обсуждаем тенденции, сверяем подходы и запускаем совместные проекты. Главная задача форума – конкретная польза как для участников, так и для всех жителей региона и страны. Сегодняшние решения укрепят топливно-энергетический комплекс страны и улучшат качество жизни людей", - написал губернатор.

TNF — главная площадка нефтегазовой отрасли в России, объединяющая производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.